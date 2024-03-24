صحيفة: الجيش الأوكراني يعاني نقصا في القوات وشحًا بالعتاد

وقالت الصحيفة إنه "في حين أن الغالبية العظمى من الأوكرانيين يدعمون المقاومة المستمرة ضد روسيا، لكن الثقة تضاءلت بقدرة الجيش على استعادة الأراضي المفقودة بعد النكسات السابقة والخسائر الكبيرة في الأرواح. كما تضاءل تجنيد المتطوعين، الذي كان في السابق إحدى ركائز التجنيد؛ ما أدى إلى ظهور دعوات لإصلاح التجنيد الإجباري".

وأضافت "وول ستريت جورنال": "يشوب مشروع النظام الحالي عدم الكفاءة والفساد، إذ يتهرَّب مئات الآلاف من الرجال المؤهلين من التسجيل. وتسهم التقارير عن الإكراه والانتهاكات من قبل القائمين بالتجنيد العسكري إلى تآكل ثقة الجمهور في عملية التجنيد".

وأشارت إلى أن شرائح مختلفة من المجتمع الأوكراني تضغط من أجل الإعفاء من الخدمة العسكرية، موضحة أن المخاوف تتراوح بين المسؤوليات العائلية والمساعي التعليمية، "علاوة على ذلك، أدت التحولات الديموغرافية في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي إلى تقلص عدد المجندين المؤهلين".

وأشار الرئيس زيلينسكي إلى دعمه المبدئي لخفض سن التجنيد وتعبئة قوات إضافية، لكنه لم يؤيد بعد مقترحات تشريعية محددة.