أوربان: ترامب أبلغني أنه لن "يعطي أي فلس" لأوكرانيا

وأضاف أوربان أنه تحادث مع ترامب بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا، خلال لقائهما الجمعة، في دارة الملياردير الجمهوري في مارالاغو، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وأوضح رئيس الوزراء المجري: "ترامب لديه رؤية واضحة جدا، يصعب عدم الاتفاق معها، وهي أنه لن يعطي أي فلس (لتمويل) الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع: "هذا هو السبب الذي سيضع حدًا للحرب؛ لأنه من الواضح أن أوكرانيا لا يمكنها أن تقف على قدميها بنفسها.. إذا لم يعطِ الأمريكيون المال، لن يكون الأوروبيون قادرين وحدهم على تمويل هذه الحرب. عندها ستنتهي الحرب".

أوربان وبوتين

وأثار أوربان حفيظة قادة الاتحاد الأوروبي بلقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أيلول/ سبتمبر، وسبق أن وجّه انتقادات للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وفي تصريحه لـ"ام1"، قال أوربان إن لدى ترامب "خطة مفصلة في ما يتعلّق بوضع حد لهذه الحرب"، رافضا الخوض في التفاصيل.

ودوما ما يدعو أوربان إلى وقف إطلاق النار والانخراط في محادثات سلام، ويعتبر أن ترامب، الذي سبق أن أبدى إعجابا ببوتين، هو الأكثر قدرة على إيجاد مخرج للنزاع.

ووجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات لخصمه الجمهوري، الجمعة، على خلفية لقائه أوربان، وقال إن رئيس الوزراء المجري يسعى إلى إرساء "ديكتاتورية".