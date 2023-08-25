ضربة لـ"سوناك".. تراكم قياسي جديد لطلبات اللجوء في بريطانيا

فوضى عارمة

وانتقد وزير العدل البريطاني السابق من حزب المحافظين، روبرت بوكلاند، تزايد طلبات اللجوء المتراكمة ووصفها بأنها "غير مقبولة".

وقال السير بوكلاند، للصحيفة، إن "الأمر يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتخصيص المزيد من الموظفين من قبل وزارة الداخلية؛ لإنجاز طلبات اللجوء المتراكمة، ونهجًا أشبه بما طبق زمن الحرب".

ووصف حزب العمال البريطاني المعارض الوضع بأنه "فوضى عارمة"، في الوقت الذي قال فيه خبراء إنه من غير المرجح أن يفي ريشي سوناك بوعده بإنهاء تراكم قياسي لطلبات اللجوء بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن ارتفاع عدد طلبات اللجوء التي تنتظر قرارا أوليا حتى الآن يعزى إلى ارتفاع عدد الحالات التي تدخل إلى النظام الخاص بطلبات اللجوء، مقارنة مع تلك التي يتم البت فيها.

أرقام قياسية

وتقول "الإندبندنت" إنه ومع وصول هذا التراكم في طلبات اللجوء إلى أرقام قياسية جديدة، فقد ارتفعت معه التكلفة السنوية لنظام اللجوء في المملكة المتحدة لتصل إلى 3.97 مليار جنيه إسترليني، ما يعني تضاعفها تقريبًا خلال عام واحد.

وقد ارتفع إنفاق وزارة الداخلية البريطانية على اللجوء بين عامي 2022- 2023 ليصل إلى 2.12 مليار جنيه إسترليني، ارتفاعا من 1.85 بين عامي 2021 -2022.

بينما كان إنفاق الوزارة على حالات اللجوء قبل عقد من الزمان نحو 500 مليون جنيه إسترليني فقط.

واعتبر وزير الهجرة في حكومة الظل (المعارضة) ستيفن كينوك أن هذه الزيادة تظهر "الفوضى الكاملة التي خلقها المحافظون في نظام الهجرة واللجوء".