إيران تهدد بالرد على أي "إجراءات تقييدية" أوروبية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، بأن طهران ستتخذ تدابير مضادة إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية ضد إيران.

وأوضح عبداللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أجريت محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية الفرنسية واتفقنا على أن الاحترام المتبادل والمصالح يجب أن تحكم العلاقة".