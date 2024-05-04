مصدر يؤكد لـ"إرم نيوز": اختراق القناة الإيرانية الثانية (فيديو)

كشف مصدر إعلامي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم السبت، عن اختراق القناة الثانية التابعة للهيئة خلال بث مباشر لمراسم تشييع رفات اثنين من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية بمدينة فسا التابعة لمحافظة فارس جنوبي البلاد.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز"، إن "عملية الاختراق تمت من الخارج، الليلة الماضية، أثناء بث هذه المراسم"، مبينًا أن "المخترقين قاموا ببث نشرة إخبارية سابقة من هيئة الإذاعة البريطانية الفارسية (بي بي سي) عن الاحتجاجات الإيرانية عام 2022 ".

وبين أنه "أثناء تشييع جثماني اثنين من فرقة 33 المهدي التابعة للحرس الثوري، اللذين تم العثور عليهما أخيرًا في مناطق الحرب العراقية الإيرانية لعام 1980، تم اختراق القناة وبث صوت لقناة (بي بي سي) الفارسية على القناة الثانية".