تعهدت بالرد.. روسيا: عقوبات كوريا الجنوبية خطوة "غير ودية"

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن قرار كوريا الجنوبية، بفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية، "خطوة غير ودية"، مشيرة إلى أنها سترد عليها في الوقت المناسب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، في إفادتها الصحفية الأسبوعية: "هذه خطوة غير ودية من سول وهو أمر مؤسف للغاية، أؤكد أن فرض عقوبات غير مشروعة سيكون له تأثير سلبي على العلاقات مع روسيا".

وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، فإن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أكدت أن بلادها "تعمل على تطوير علاقات حسن الجوار مع كوريا الشمالية الصديقة وفقا لمعايير القانون الدولي دون الإضرار بالأمن القومي لكوريا الجنوبية".

وشددت على أن موسكو لا تزال ملتزمة بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية "في مجملها"، لكنها أوضحت أن العقوبات على بيونغ يانغ لا تحقق الهدف المنشود.

وأضافت زاخاروفا: "من الواضح أن العقوبات التي لا نهاية لها وغير مجدية على الإطلاق لتحقيق الأهداف المنشودة؛ فهي تؤدي إلى حصار مالي واقتصادي لدولة بأكملها مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب على السكان".

واتهمت الولايات المتحدة بالسعي لإثارة "الاضطرابات" في شبه الجزيرة الكورية، مشيرة كذلك إلى أن "كوريا الجنوبية تفتقر إلى الحصانة اللازمة لحماية نفسها من التأثير الخارجي لواشنطن".

وفرضت كوريا الجنوبية عقوبات على سفينتين روسيتين قالت إنهما تحملان شحنة عسكرية إلى كوريا الشمالية.

وذكرت سول أنها فرضت أيضا عقوبات على منظمتين روسيتين ومواطنين روسيين على صلة ببرامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.