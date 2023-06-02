أمين عام الناتو يزور أنقرة غدا لحضور مراسم تنصيب أردوغان
يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، أنقرة غدا السبت، لحضور مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسًا لتركيا لولاية جديدة، وسيجري محادثات معه، حسبما أعلن الحلف الدفاعي، اليوم الجمعة.
وتأتي زيارة ستولتنبرج، في وقت يتزايد فيه الضغط على أردوغان لوقف عرقلة انضمام السويد إلى الحلف، وقال الأمين العام للحلف الخميس، إنه سيزور تركيا للمطالبة بانضمام السويد حتى "تصبح عضوا في الحلف في أسرع وقت ممكن".
وتركيا والمجر هما آخر دولتين عضوين في الحلف لم تصادقا بعد على انضمام السويد، بينما أصبحت فنلندا رسميًا العضو الحادي والثلاثين في التحالف في الرابع من نيسان/أبريل.
وأعيد انتخاب أردوغان في 28 أيار/مايو، وقد عرقل حتى الآن الترشيح السويدي، متهما ستوكهولم بإيواء أكراد تعتبرهم تركيا "إرهابيين".
وطالب أردوغان السويد بتسليم أنقرة عشرات الناشطين، لكن السويد تؤكد أنها لم تتلق أي لائحة محددة، وأن المحاكم المستقلة هي التي تبت في نهاية المطاف في هذه القضايا.
وتلبيةً لمطلب رئيسي من أنقرة، أصدر البرلمان السويدي قانونًا جديدًا يحظر الأنشطة المرتبطة بالمجموعات المتطرفة ويعزز تشريعاتها المتعلقة بالإرهاب، ودخل التشريع حيز التنفيذ الخميس.