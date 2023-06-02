أمين عام الناتو يزور أنقرة غدا لحضور مراسم تنصيب أردوغان

وأعيد انتخاب أردوغان في 28 أيار/مايو، وقد عرقل حتى الآن الترشيح السويدي، متهما ستوكهولم بإيواء أكراد تعتبرهم تركيا "إرهابيين".

وطالب أردوغان السويد بتسليم أنقرة عشرات الناشطين، لكن السويد تؤكد أنها لم تتلق أي لائحة محددة، وأن المحاكم المستقلة هي التي تبت في نهاية المطاف في هذه القضايا.

وتلبيةً لمطلب رئيسي من أنقرة، أصدر البرلمان السويدي قانونًا جديدًا يحظر الأنشطة المرتبطة بالمجموعات المتطرفة ويعزز تشريعاتها المتعلقة بالإرهاب، ودخل التشريع حيز التنفيذ الخميس.