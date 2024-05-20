التلفزيون الإيراني يعلن مقتل رئيسي وعبداللهيان في حادثة المروحية

أعلن التلفزيون الرسمي في إيران، اليوم الاثنين، مقتل رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، في وقت نعى فيه المساعد التنفيذي للرئاسة محسن منصور الرئيس.

وأورد التلفزيون الإيراني، خبر وفاة رئيسي، البالغ 63 عاماً، بعد تحطم طائرته المروحية، خلال نشرته الصباحية التي بثها في الساعة الثامنة، مؤكداً مقتل جميع الركاب وعددهم 9 أفراد.

وذكرت وكالة "إرنا" للأنباء أن مجلس الوزراء الإيراني سيعقد اجتماعاً طارئاً بعد الإعلان رسمياً عن وفاة الرئيس ومن كان على متن الطائرة المنكوبة.

وكان رئيسي في زيارة إلى محافظة أذربيجان الشرقية، وافتتح مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سد "قيز قلعة سي"، وهو مشروع مشترك بين إيران وأذربيجان.

وكانت المروحية، التي استغرق البحث عنها، أكثر من 16 ساعة، تضم 7 أشخاص إلى جانب الرئيس ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.