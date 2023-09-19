هجوم روسي بالطائرات المسيرة على "لفيف" غرب أوكرانيا

شنّت طائرات مسيّرة روسية، فجر الثلاثاء، هجوماً على مدينة لفيف في غرب أوكرانيا حيث سُمع دويّ انفجارات، بينما أكّدت السلطات أنّ الدفاعات الأرضية تتصدّى لهجمات جوية.

واعتباراً من الساعة 01,30 ت غ سُمع أزيز أسراب عدّة من المسيّرات في سماء المدينة حيث دوّت انفجارات، وفقاً لفرانس برس.

من جهته، كتب أندريه سادوفي رئيس بلدية لفيف في منشور على تطبيق تلغرام أنّ "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا" وهناك طائرات مسيّرة إضافية "تحلّق في اتجاهنا"، داعياً السكّان إلى الاحتماء من "خطر هجوم ثانٍ".

ولاحقاً، أضاف رئيس البلدية في منشور ثان "يسُمع دويّ انفجارات. نتيجة قصف على لفيف، اندلع حريق في مستودع صناعي".

بدوره، قال سلاح الجو الأوكراني في منشور على تلغرام إنّ الطائرات المسيّرة المغيرة هي من طراز "شاهد" الإيرانية الصنع وإنّ دفاعاته تتصدّى لها.

وحث كل من رئيس بلدية المدينة أندريه سادوفي وحاكم المنطقة مكسيم كوزيتسكي المواطنين على البقاء في الملاجئ مع توقع المزيد من الهجمات.