"فضيحة" في كوريا الجنوبية بعد تلقي زوجة الرئيس حقيبة "ديور"

عمّق قبول "كيم كون هي" عقيلة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، لحقيبة من شركة "ديور"، كهدية تبلغ قيمتها 2200 دولار، من أزمة يول السياسية، وفقًا لما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وتسببت الفضيحة، وفقًا للصحيفة، في انشقاق بين يول وأحد مستشاريه؛ الأمر الذي أثر سلبًا على حزبه السياسي، وأصبحت قضية هامة قبل الانتخابات البرلمانية الحاسمة.

وطعن يول في الاتهامات الموجهة ضد عقيلته، بعد أن واجهت انتقادات حول إبرازها نفوذها غير المبرر في الحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2021، عملت عقيلة رئيس كوريا الجنوبية على تضخيم سيرتها الذاتية لتعزيز عملها في مجال الأعمال الفنية، وفي عام 2022، سُجلت عليها محادثات مع أحد الصحفيين "سرًّا" أظهرت أنها شاركت في حملة زوجها الانتخابية، كما واجهت أيضًا ادعاءات بتورطها في مخطط للتلاعب بأسعار الأسهم، قبل انتخاب يول رئيسًا للبلاد.

وأقرّ البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة مشروع قانون يقضي بتكليف مدعٍ خاصٍّ بالتحقيق في الادعاءات الموجهة للسيدة الأولى، ولكن يول نقضه، بحسب ما ذكرت الصحيفة.