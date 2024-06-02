احتجت على اتهامات "خبيثة".. طهران تستدعي القائم بالأعمال السويدي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، القائم بالأعمال السويدي المؤقت في طهران لإبلاغه احتجاج إيران على اتهامات "خبيثة ولا أساس لها" كانت قد وجهتها ستوكهولم، ومفادها أن طهران تستخدم عصابات إجرامية لمهاجمة إسرائيل ومصالحها في السويد، وفق وكالة "فرانس برس".

وكانت السفارة الإيرانية في العاصمة السويدية ستوكهولم، قد أصدرت يوم الجمعة، بيانا بشأن ما ذكرته وسائل إعلام سويدية عن قيام طهران بتجنيد أفراد في عصابات إجرامية سويدية، بعضهم أطفال، لتنفيذ "أعمال عنف" ضد إسرائيل ودول أخرى.