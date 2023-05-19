تقرير: خطأ مقاول يكشف ملجأ بوتين السري (صور)

نشر موقع "إنسايدر" الأمريكي نسخًا توضيحية من مخططات قال إنها تعود لمخبأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السري.

وأوضح الموقع أنه حصل على تلك المخططات عندما قامت شركة Metro Style، وهي مقاول روسي انتهت صلاحيته الآن، بنشرها على موقع الويب الخاص بها لعرض أعمالها في أوائل عام 2010، لافتًا إلى أنها كانت قابلة للعرض بشكل علني على الإنترنت الروسي في أواخر عام 2016.

وقال الموقع في تقرير نشره الأربعاء الماضي: "قد تعتقد أن المهندسين المعماريين الذين صمموا قصر فلاديمير بوتين فكروا في كل شيء.. المجمع الذي تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربع، والذي تبلغ تكلفته مليار دولار، ويقع على منحدر وعر يطل على البحر الأسود، يتمتع بكل رفاهية يمكن أن يرغب فيها أي مستبد".

ولفت أن "للقصر كنيسته الخاصة وقبو النبيذ والكازينو، كما يحتوي على صالة للشيشة كاملة مع قطب متجرد ومشتل، وحلبة للتزلج على الجليد لألعاب الهوكي التي يحب بوتين لعبها مع الأصدقاء المقربين".