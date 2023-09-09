ألمانيا تقول إن إعلان "قمة العشرين" يدعم سيادة أوكرانيا.. وكييف تراه "ليس مدعاة للفخر"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن إعلان قمة مجموعة العشرين، الذي تم الاتفاق عليه اليوم السبت، أظهر موقفًا واضحًا حيال الحرب الروسية الأوكرانية، بقوله إنه لا يمكن التشكيك في وحدة أراضي الدول باستخدام العنف.

وأضاف شولتس في تصريحات من مكان انعقاد القمة في نيودلهي، نقلتها وكالة "رويترز": "إنه بيان يدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

وتبنت مجموعة العشرين إعلانًا توافقيًا تجنب إدانة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، لكنه دعا جميع الدول للامتناع عن استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن بيان قمة العشرين بشأن أوكرانيا "ليس مدعاة للفخر".

وناشد البيان جميع الدول المعنية التصرف بما يتفق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ككل.

وطالبت المجموعة بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة سعيا للاستيلاء على أراض بما يتنافى مع وحدة أراضي وسيادة واستقلال أي دولة.

كما قالت المجموعة إن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مقبول.

ودعا البيان روسيا وأوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري والسلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين.