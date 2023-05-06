كيف يؤثر "نازحو الزلزال" في انتخابات الرئاسة التركية؟

اعتبر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن أصوات الناخبين المنحدرين من المناطق التي ضربها زلزال 6 فبراير المدمر في تركيا ربما تكون حاسمة في اختيار الرئيس المقبل للبلاد.

وذكرت الصحيفة أن "الانتخابات الأهم في تركيا منذ جيل تأتي بعد أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ قرن: الزلازل التي قتلت أكثر من 56000 شخص على امتداد 200 ميل من تركيا وسوريا؛ مما أدى إلى واحدة من أكثر الانتخابات غرابة في الآونة الأخيرة".

ولفتت إلى أن الكارثة "أفرغت مدنًا بأكملها من السكان في تركيا، وتشتت ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد حيث وجدوا مأوى في حاويات الشحن والخيام المؤقتة والفنادق ومنازل الأقارب.. والآن، سيحاول مئات الآلاف من الأشخاص العثور على طريقة للعودة إلى منطقة الزلزال للإدلاء بأصواتهم، وقد تكون الصدمات الجماعية والاضطراب الناجم عن الكارثة حاسمة في الانتخابات".