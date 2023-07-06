بعد محاولة قرصنة.. أمريكا تهدد بالرد على "العدوان" الإيراني في خليج عمان
أكد مجلس الأمن الأمريكي، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سترد على "العدوان" الإيراني على حلفاء بالشرق الأوسط، بعد محاولة إيرانية للسيطرة على ناقلتين تجاريتين في خليج عمان.
وكشفت البحرية الأمريكية أنها تدخلت لمنع إيران من الاستيلاء على ناقلتين تجاريتين في خليج عُمان، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة سترد على العدوان الإيراني جنباً إلى جنب مع حلفائنا حول العالم وشركائنا في منطقة الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز والممرات المائية المهمة الأخرى".
وأشاد فايس أدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية "بالجهود الاستثنائية التي بذلها طاقم (ماكفول) بالاستجابة الفورية ومنع أي عملية استيلاء أخرى".
وذكرت البحرية الأمريكية في بيان لها، أوردته وكالة "رويترز"، أن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية اقتربت من ناقلة النفط (تي.آر.إف موس) التي ترفع علم جزر مارشال في المياه الدولية بخليج عُمان في الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء (2100 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء).
وأضاف البيان أن السفينة الإيرانية رحلت من الموقع حينما وصلت المدمرة (يو.إس.إس ماكفول) التابعة للبحرية الأمريكية التي تطلق الصواريخ الموجهة".
وأضافت البحرية الأمريكية أنها نشرت معدات مراقبة من بينها طائرة دورية بحرية.
وقالت البحرية الأمريكية إنها تلقت نداء استغاثة آخر بعد حوالي 3 ساعات من الناقلة "ريتشموند فوياجر" التي ترفع علم جزر الباهاما وكانت تبعد أكثر من 32 كيلومتراW قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط وتسير في المياه الدولية.
وورد في بيان البحرية الأمريكية: "كانت سفينة أخرى تابعة للبحرية الإيرانية قد اقتربت على مسافة ميل واحد من ريتشموند فوياجر وأشارت للناقلة التجارية بالتوقف"، وأضاف أن السفينة ماكفول توجهت نحو السفينة التجارية بأقصى سرعة.
وقالت البحرية الأمريكية "قبل وصول ماكفول إلى الموقع، كان الطاقم الإيراني قد أطلق عدة زخات طويلة من أسلحة خفيفة وأسلحة يشغلها أكثر من فرد".
وأضافت: "لم تصب )ريتشموند فوياجر( بأضرار جسيمة أو تقع بها خسائر في الأرواح. لكن عدة طلقات أصابت هيكل السفينة بالقرب من أماكن معيشة الطاقم. ورحلت السفينة الإيرانية حينما وصلت ماكفول".
وأكدت شركة النفط الأمريكية العملاقة "شيفرون" التي تدير "ريتشموند فوياجر" أن طاقمها لم يصب بأذى وأن السفينة تعمل بصورة طبيعية.
والشركة التي تدير سفينة "تي.آر.إف موس" مدرجة في قاعدة البيانات العامة "إكواسيس" باسم "نافيج8 كيميكالز آسيا"، لكن "نافيج 8" قالت لرويترز إنها لا صلة لها بالناقلة.