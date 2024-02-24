إيران تنفي تزويد روسيا بصواريخ باليستية

جاء ذلك بعد أن نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن إيران باعت لروسيا مئات الصواريخ الباليستية لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وبحسب تلك المصادر، فإن "إيران أرسلت نحو 400 صاروخ، من بينها "فاتح-110" و"ذو الفقار"، إلى روسيا.

وأوضحت أن صاروخ "ذو الفقار" هو مثال مطور للصواريخ الباليستية قصيرة المدى فاتح-110، ويمكن لهذه الصواريخ مهاجمة أهداف على مسافة تتراوح بين 300 إلى 700 كيلومتر، مع قدرة منصة إطلاق متنقلة.

وبحسب أحد هذه المصادر الإيرانية، فإن طهران بدأت بإرسال هذه الشحنات العسكرية إلى روسيا منذ أوائل يناير/ كانون الثاني 2024، بعد الانتهاء من الاتفاق في اجتماعات بين مسؤولين عسكريين وأمنيين في إيران وروسيا، أواخر العام الماضي، وعقدت هذه اللقاءات في طهران وموسكو.