ترامب يقبل شروط بايدن.. نحو مناظرة رئاسية مبكرة "دون جمهور"

من المنتظر أن يعقد المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب أول مناظرة بينهما في يونيو المقبل، بعد قبول ترامب شروط بايدن بشأن تفاصيلها.

ويترقب الأمريكيون المناظرة الأولى في السباق نحو البيت الأبيض بين المرشحيْن، على أن تعقبها مناظرة ثانية في سبتمبر المقبل من أجل إقناع كل طرف منهما الناخبين بأنه الأجدر للفوز بأصواتهم في انتخابات نوفمبر المقبل.

ويُعد موعد المناظرة الأولى مبكرا جدا قياسا بالمعتاد، حيث كانت تُجرى عادة في سبتمبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات.

وكان بايدن أعلن منتصف مايو الجاري، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وافق على حضور مناظرة تستضيفها شبكة "سي إن إن" الإخبارية، في 27 يونيو المقبل بولاية أتالانتا. وبعد ذلك قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "سأكون هناك".