"طغاة" و"حشرات".. سجال انتخابي ساخن بين بايدن وترامب

ووصف متحدث باسم دونالد ترامب هذه الاتهامات بأنها "سخيفة".

وأكد أن "مَن يطلقون هذا النوع من التلميحات (…) سيُسحقون عندما يعود الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض".

وقد تصاعدت لهجة ترامب في الآونة الأخيرة، وأشار منذ أسابيع إلى أنّ جنرالاً أميركياً قوياً ارتكب "خيانة"، وأنه كان ليُعدم في عصور أخرى، ثم أكد أنّ أزمة الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك "تسمّم دماء بلادنا".