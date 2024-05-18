لوموند: اليمين المتطرف يفرض أجندته في هولندا

يبرهن اتفاق 4 أحزاب يمينية في هولندا على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة، على نجاح زعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز في فرض مساره وأجندته، وتوجيه سياسة البلاد نحو أقصى اليمين، وفق صحيفة "لوموند".

وقالت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها، إنه رغم الالتزامات الغامضة بسيادة القانون، تبنت أحزاب يمين الوسط وأحزاب اليمين أجندة هجرة متطرفة.

وأوضحت أنه في 16 مايو/أيار الجاري، نُشرت رسالة موقّعة من خمس عشرة دولة أوروبية، تدعو إلى تشديد سياسات الهجرة، لافتة إلى أن هذه الرسالة تعد نتيجة مباشرة للاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه فيلدرز وحزبه في هولندا، الذي يهيمن الآن على سياسة الهجرة في البلاد.

وفاز خيرت فيلدرز، زعيم اليمين المتطرف الهولندي، بشكل غير متوقع في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، وبعد ستة أشهر من المفاوضات، قام بتشكيل ائتلاف بدعم من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق مارك روته، وحزب زراعي ينتقد السياسات البيئية للاتحاد الأوروبي، وحزب العقد الاجتماعي الجديد.