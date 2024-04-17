"آر بي كيه -500".. قنابل روسية "خارقة" تمهد للهجوم الكبير على أوكرانيا

قال الخبير الروسي في الشؤون العسكرية أليكسي ليبيديف، إن بلاده تستعد لشن هجوم كبير على أوكرانيا ستعتمد فيه، بشكل كبير، على قنابل "آر بي كيه 500" العنقودية.

وأضاف الخبير الروسي في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز" أن ما يميز قنابل "آر بي كيه 500" العنقودية أنها "متوافرة بشكل جيد لدى القوات الروسية، وأثبتت فعاليتها التدميرية على الجبهة، حيث يمكنها إطلاق 100 إلى 300 ذخيرة فرعية عالية السرعة، وهذا كفيل بأن يحرق الأرض أو يخفيها تمامًا من تحت أقدام القوات المستهدفة".

وأشار ليبيديف إلى أن روسيا استخدمت هذه القنابل التي يصل وزنها إلى نصف طن لأول مرة على الجبهة الأوكرانية، في نوفمبر 2023، لكن من أجل استخدام هذا النوع الذي يعد قديمًا نوعًا ما، يجب في البداية استهداف الدفاعات الجوية للعدو بشكل كامل لضمان وصول القنبلة دون أي اعتراض، لكن هناك ميزة هي إمكانية إلقاء القنبلة عن بعد عبر مقاتلات سوخوي 34، وبهذا لا تكون هناك ضرورة لتحليق الطائرات بشكل قريب من الهدف.