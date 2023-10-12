"لوفيغارو": تصريحات ترامب أعطت بعدًا آخر لحرب إسرائيل وحماس

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس الكثير من الجدل حول حجم الرد الذي تعتزم إسرائيل القيام به في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية اليوم الخميس، إنه بينما تواصل إسرائيل هجومها ردًّا على هذا الهجوم المدمر، شكلت تعليقات ترامب بعدًا جديدًا للصراع المستمر منذ ستة أيام.

جاء ذلك بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي السابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم الذي شنَّه مسلحو حركة حماس الفلسطينية، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1300شخص حتى الآن في إسرائيل.