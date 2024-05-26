ميدفيديف محذرًا بولندا: حرب عالمية إن حدث ذلك
حذَّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الأحد، من اندلاع حرب عالمية.
جاء ذلك ردًّا على تصريحات أدلى بها وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، والذي أيَّد فيها توجيه ضربة أمريكية لأهداف روسية في أوكرانيا.
ولفت ميدفيديف في منشور على "إكس" إلى أنه حتى "(الأمريكيون) لم يقولوا أي شيء من هذا القبيل حتى الآن، لأنهم أكثر حرصًا من البولنديين".
وأضاف: "ثانيًا، الضربة الأمريكية على قواتنا في أوكرانيا تعني بداية حرب عالمية، ويجب على وزير خارجية دولة مثل بولندا أن يفهم ذلك".
ومتوعدًا بولندا بشأن البيان الأخير لرئيسها، أندريه دودا، حول إمكانية نشر أسلحة نووية تكتيكية أمريكية في بلاده قال: "وارسو لن تقف جانبًا وستتلقى بالتأكيد نصيبها من الرماد المشع، هل هذا ما تريدونه حقًّا؟".
كان سيكورسكي أكد أمس السبت في تصريحات لصحيفة "الغارديان" ردًّا على سؤال حول جواز توجيه ضربات إلى أهداف عسكرية داخل روسيا: "بصرف النظر عن أن روسيا لا تستخدم الأسلحة النووية، فإنها لا تضبط نفسها كثيرًا، إن رسم خطوطك الحمراء يعني ببساطة دعوة موسكو إلى ذلك حتى تتكيف باستمرار مع قيودنا الذاتية المتغيرة باستمرار".
وكان المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة لا تساعد كييف على استخدام الأسلحة الأمريكية خارج أوكرانيا، ولا يوجد إجماع بين الدول الغربية التي تزوّد أوكرانيا بالأسلحة على القيود المفروضة على استخدامها.