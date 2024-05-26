ميدفيديف محذرًا بولندا: حرب عالمية إن حدث ذلك

حذَّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الأحد، من اندلاع حرب عالمية.

جاء ذلك ردًّا على تصريحات أدلى بها وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، والذي أيَّد فيها توجيه ضربة أمريكية لأهداف روسية في أوكرانيا.

ولفت ميدفيديف في منشور على "إكس" إلى أنه حتى "(الأمريكيون) لم يقولوا أي شيء من هذا القبيل حتى الآن، لأنهم أكثر حرصًا من البولنديين".

وأضاف: "ثانيًا، الضربة الأمريكية على قواتنا في أوكرانيا تعني بداية حرب عالمية، ويجب على وزير خارجية دولة مثل بولندا أن يفهم ذلك".