صحيفة إيرانية ترجح وجود "مؤامرة" بشأن تحطم مروحية رئيسي‎

ولم تعلن هذه المجموعة بعد نتائج تحقيقاتها، لكن هناك تكهنات كثيرة حول كون الحادثة مؤامرة لدرجة أن كل العقول مشغولة بها الآن، بحسب الصحيفة.

وأوضحت "بطبيعة الحال، سيكون التقرير الذي ستنشره مجموعة التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بلادنا رسميا ويمكن الاستشهاد به، وفي الوقت نفسه فإن الرأي العام يتابع القصة عن كثب ويريد معرفة الحقيقة".

وأضافت "في مثل هذه الحالة، ومن أجل منع إساءة معاملة الغرباء الذين عادة ما ينتهزون الفرصة لإثارة رغباتهم، يجب أن توفر مصادر المعلومات المحلية مزيدًا من المعلومات للجمهور وبهذه الطريقة تغلق الطريق أمام انتهاكات الانتهازيين".

وتناول الصحيفة في تقريرها عدة نقاط، وقالت "ومن النقاط التي تبرز احتمال وجود مؤامرة في المروحية التي تقل الرئيس رئيسي ورفاقه هو المكان الذي وقع فيه الحادث".

ولفتت إلى أن "الحادثة وقعت بالقرب من حدود بلادنا مع جمهورية أذربيجان، حيث نشر النظام الإسرائيلي العديد من المرافق الاستخباراتية والاتصالاتية والعسكرية، إن إنشاء هذه المنشآت على الجدار الحدودي لجمهورية أذربيجان يمنح النظام الصهيوني إمكانية تنفيذ أي مؤامرة في المنطقة الحدودية لبلادنا".

وأضافت "والنقطة الأخرى الفعالة في تعزيز المؤامرة المحتملة للمروحية التي تقل الرئيس رئيسي ورفاقه هي أن بعض الخبراء الفنيين قالوا إن المروحية انفجرت أولاً في الهواء ثم سقطت، وفي هذا الافتراض يمكن أن يكون الحادث بسبب تدخلات خارجية أو داخل المروحية، وفي كلتا الحالتين الأمر معقد ويمكن متابعته".