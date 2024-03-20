أوروبا تسعى لاستثمار الأصول الروسية المجمدة في تسليح أوكرانيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي المضي قدما في خطة لاستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، للمساعدة في تقديم الأسلحة والتمويلات الأخرى لأوكرانيا، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقالت "لوموند"، إن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حصل على ضوء أخضر للخطة من معظم وزراء خارجية دول الاتحاد خلال هذا الأسبوع، آملا أن يوقع عليها زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل التي ستبدأ غدا الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا نقصا كبيرا في الذخيرة، مع تعثر جهود الولايات المتحدة في الكونغرس للحصول على أموال جديدة لشراء أسلحة.

يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تحتجز نحو 200 مليار يورو (217 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، معظمها مجمدة في بلجيكا، انتقاما من حرب موسكو ضد أوكرانيا.