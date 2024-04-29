حمزة يوسف يعلن استقالته من رئاسة وزراء أسكتلندا

وتطرق إلى فض اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الأسكتلندي الذي يتزعمه وحزب الخضر، مبينًا أن "الأخير تسبب بهذا الأمر"، مؤكدًا "لن يفرط بمبادئه من أجل البقاء في السلطة".

وتأتي استقالة يوسف قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتي حجب ثقة عن حكومته وقيادته، وبعد أيام من فض اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الأسكتلندي وحزب الخضر، عقب إعلان الحكومة مؤخرًا أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75 بالمئة بحلول عام 2030.

ويوسف البالغ من العمر 39 عامًا كان قد تولى منصبه في مارس/ آذار 2023، ليكون بذلك أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية.