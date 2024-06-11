منقسم وغير متجانس.. لماذا يثير صعود اليمين المتطرف مخاوف الأوروبيين؟

ومن الناحية العملية أصبح انحراف البرلمان الأوروبي يمينا، الذي تنبأت به استطلاعات الرأي اليوم حقيقة، وتمنح نتائج الانتخابات اليمين المتطرف هامشا أكبر للحصول على رئاسة بعض اللجان البرلمانية وإعلاء صوته بخصوص جملة القضايا المطروحة للنقاش داخل البرلمان، لكنه لن يكون معطّلا لأي من التشريعات التي يجري التصويت عليها إلا إذا تحالف مع كامل مكونات العائلة اليمينية، وهذا ما يبدو شبه مستحيل.

وإضافة إلى هذا المعطى فإنّ اليمين المتطرف ذو مكونات غير متجانسة وغير قابلة للتحالف، أو ربما هو معرض لمزيد من الانقسمات التي بدأت أصلًا قبل الانتخابات، بعد "طرد" حزب "البديل من أجل ألمانيا" من كتلة "الهوية والديمقراطية" داخل البرلمان بسبب مواقفه عن النازية "غير المقبولة" من جانب نواب الكتلة.

وحقق "البديل من أجل ألمانيا" 17 مقعدًا في البرلمان الجديد، لكنه يبقى "منبوذًا" من اليمين المتطرف التقليدي واليمين الشعبوي، ويُصنف نوابه اليوم ضمن النواب غير المنتمين إلى كُتل، ما يعني عزله وإضعاف فاعليته.

مزاج شعبي رافض

ومن المفارقات أن أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا تحقق تقدمًا في نتائج الانتخابات التي تخوضها على امتداد السنوات الماضية، لكنها لا تجد السند الشعبي اللازم، وخاصة في ألمانيا، إذ لم تتوقف المظاهرات الاحتجاجية الرافضة للخطاب المتطرف لحزب "البديل من أجل ألمانيا" منذ أشهر، ما يثير تساؤلا "من هم ناخبو اليمين المتطرف؟ وما مدى اتساع قاعدته الشعبية"؟

والإجابة عن هذا التساؤل حملتها استطلاعات الرأي التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي وأكدتها عملية التصويت، إذ يراهن اليمين المتطرف على فئة الشباب الميّال إلى "أفكار وأساليب عمل جديدة" ربما افتقدتها القوى السياسية التقليدية التي دأبت على اكتساح المشهد، فضلا عن مراهنته على قضايا مثل الهجرة والحريات واعتماد مبدأ التخويف من الآخر والدفع نحو سياسات أكثر انغلاقا في ما يتعلق بالهجرة.

وحتى في فرنسا، التي أحدث فيها صعود اليمين المتطرف زلزالا سياسيا ودفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى خلط كامل الأوراق وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، فإنّ المزاج العام لا يؤيد اليمين المتطرف تأييدا مطلقا، ويذهب أكثر من نصف الفرنسيين إلى اعتبار أن قرار ماكرون صائب، وتتجه أحزاب اليسار إلى إنشاء جبهة موحّدة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة والتصدي لصعود اليمين، ما يعني أنّ هناك حراكًا سياسيًّا وشعبيًّا يتجه في غير الاتجاه الذي يسير فيه اليمين المتطرف.

واستنادًا إلى هذه الاعتبارات فإنّ التحذير من صعود اليمين المتطرف لا يعدو أن يكون تنبيهًا لخطورته على المدى البعيد، واحتمال تقدمه بنفس هذا النسق وهذه الخطوات، ما قد يمنحه بعد سنوات الأغلبية المريحة التي تمكّنه من الحكم داخليًّا وفرض رؤيته الخالصة على سياسات الاتحاد الأوروبي خارجيًّا.