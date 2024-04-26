لوموند: المظاهرات الأمريكية المؤيدة لغزة تشكل تحديا لبايدن

قالت صحيفة "لوموند"، إن المظاهرات والاعتصامات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء الولايات المتحة، تحولت إلى تحدٍّ انتخابي محوري للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت الصحيفة، أن "حرم جامعة كولومبيا، الواقع شمالي مانهاتن في نيويورك، برز كمركز لهذه المعركة، حيث اجتذب شخصيات سياسية من واشنطن وسط الحملات الانتخابية المستمرة".

وأوضحت أن "تداعيات هذا الصراع يمكن أن تكون مدمرة بالنسبة لجو بايدن، الأمر الذي قد يؤدي إلى تنفير شريحة من الشباب والأصوات اليهودية".

وتجسد الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون إلى الجامعة المرموقة، خطورة الوضع، إذ إنه وقف أمام الخيام التي نصبها الطلاب المؤيدون للفلسطينيين، وأدان ما وصفه بـ"الخطاب المعادي لإسرائيل أو المعادي للسامية"، حاثًّا الطلاب على وقف أنشطتهم والعودة إلى الفصول الدراسية.

وامتدت دعوته إلى المطالبة باستقالة رئيسة الجامعة نعمت شفيق، التي واجهت هجمات متواصلة من الجمهوريين، بينما فقدت أيضًا الثقة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لمطالبتها شرطة نيويورك بتفكيك الخيام، وكذلك "لتلقي بعض الطلاب اليهود تهديدات؛ ما يذكرنا بالتدخلات خلال احتجاجات حرب فيتنام في عام 1968"، بحسب الصحيفة.