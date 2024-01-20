مجلة: خياران في مالي.. الانسحاب أو سيناريو أرض الصومال

حذّر تقرير أمريكي من تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام من مالي، الذي سيؤدي إلى ظهور أزمة جديدة من انعدام الأمن في هذه الدولة التي لا تزال معرضة لخطر هجمات الجماعات المسلحة، ما يقلل من شرعية وقوة الحكومة التي يقودها الجيش.

وقالت مجلة "جورج تاون" الأمريكية الصادرة في واشنطن، في تحليل لها، إن السبيل لتحقيق الاستقرار في مالي هو أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الجهات الشمالية التي أظهرت حتى الآن نجاحًا أكبر بكثير في الحكم من حكومة الانقلاب.

وعادت المجلة إلى يونيو عام 2023، حين انسحبت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "مينوسما" من مالي.

ومن خلال تأجيج المشاعر المعادية لفرنسا، وجعل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قوة فرنسية في مرحلة ما بعد الاستعمار، يبدو أن عزلة مالي الدولية المتزايدة تشكل خطوة استراتيجية لكسب الدعم المحلي، وفق المجلة.

وأكدت أنه ليس لقيادة البعثة المتكاملة أي علاقة مباشرة بفرنسا، إذ يقود البعثة الأممية أفراد من الدول الإسكندنافية والأفريقية، وكذلك المملكة المتحدة.