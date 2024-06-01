قاليباف يتلقّى دعوة من 161 نائبًا للترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية

وجّه 161 نائبًا إيرانيًا من التيار الأصولي المتشدد، اليوم السبت، دعوة لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها أوخر الشهر الجاري.

وقال الرئيس المؤقت للكتلة الأصولية المتشدد في البرلمان، موسى غضنفر آبادي، إن "161 نائبًا وجهوا الدعوة إلى قاليباف لخوض الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "يعتقد غالبية النواب أنه رغم أهمية قضايا البرلمان، إلا أن البلاد بحاجة إلى حكومة قوية وثورية"، لافتًا إلى أنه "بحسب أغلبية النواب، فإن قاليباف قادر على تشكيل مثل هذه الحكومة".

في سياق متصل، قال الناشط الإعلامي، رضا عباسي، المقرب من قاليباف، في تغريدة على منصة "إكس": "فرن الانتخابات الرئاسية يسخن، وقاليباف قادم إلى الساحة"، مضيفًا أن "الأخبار قادمة".