لوموند: تضاؤل فرص دعوة أوكرانيا إلى قمة الناتو

مع بدء العد التنازلي لانعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن احتفالاً بمرور 75 عاماً على تأسيس التكتل، فإن احتمالات دعوة أوكرانيا، تبدو غير مؤكدة على نحو متزايد وسط الحرب الروسية المستمرة.

ويزيد الصراع بين كييف وموسكو تعقيد الأمور، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات بين الحلفاء قبل أكثر من ثلاثة أشهر من قمة جو بايدن، بالتزامن مع حملة إعادة انتخابه الرئاسية وانتقاداته المستمرة لعدم كفاية تمويل الناتو.

ووفق صحيفة لوموند الفرنسية فإنه وعلى الرغم من إصرار أوكرانيا ودعم حلفائها المخلصين مثل دول البلطيق وبولندا، فإن العضوية الفعلية في حلف شمال الأطلسي تظل بعيدة المنال بالنسبة لكييف، موضحة انه رغم الاعتراف بهذا الالتزام، تمتنع الولايات المتحدة وألمانيا عن تحديد جدول زمني أو إصدار دعوة رسمية، خوفا من تصعيد الصراع مع روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبدلاً من التقدم الفوري في العضوية، تدعو الولايات المتحدة إلى تقديم حزمة دعم شاملة للإشارة إلى التضامن مع أوكرانيا.