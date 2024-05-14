انهيار ونزف دماء.. قصة الجراحة التي أنقذت حياة بايدن

في أحد أيام شتاء، العام 1988، استيقظ جو بايدن في الساعة 4:10 فجرًا، بعدما أحس بما يشبه الموجة الكهربائية داخل رأسه، ليستلقي طريحًا على أرضية غرفته في أحد فنادق نيويورك.

كان يومًا عصيبًا، أثناء أول حملة رئاسية يخوضها الكهل الطامح للوصول إلى البيت الأبيض، حيث كان بثياب النوم الكاملة طريحًا ولا يقوى حتى على أن يدير رأسه ليتأكد من أنه ما زال على قيد الوعي.

هذه مشاهد، كشف عنها الرئيس الديمقراطي الذي ما زال يطمح بالمزيد رغم بلوغه سن الواحد والثمانين من العمر، في مذكراته ومذكرات مقرّبين منه.

الموقف الصعب الذي طرح بايدن أرضًا، كان نتيجة تشخيص إصابته بمرض انضغاط العصب الذي كان يسبب له صداعًا مزمنًا استمر نحو عام عندما كان في سن الخامسة والأربعين، ما تسبب في قطع حملته الانتخابية.