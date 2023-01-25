"ساعة القيامة" تتسارع مع تصاعد التوتر النووي
"ساعة القيامة" مصطلح يشير إلى موعد حدوث دمار شامل في الكرة الأرضية، بسبب اندلاع حرب نووية، والتي تم إنشاؤها قبل نحو 76 عامًا.
وتم ضبط الساعة على 90 ثانية حتى منتصف الليل يوم الثلاثاء، وهو اقرب موعد على الإطلاق وفقًا لنشرة علماء الذرة الأمريكية التي أنشأت الساعة في عام 1947.
ويمثل منتصف الليل اللحظة التي سنجعل فيها الأرض غير صالحة للسكنى للبشرية بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التي أوضحت أنه من عام 2020 إلى عام 2022 ، تم ضبط الساعة على 100 ثانية حتى منتصف الليل.
وقالت الشبكة: "لم يتم تصميم الساعة لقياس التهديدات الوجودية بشكل قاطع، ولكن بدلاً من ذلك لإثارة النقاش حول الموضوعات العلمية الصعبة مثل تغير المناخ".
وأوضحت نشرة علماء الذرة الأمريكية في بيان صحفي، أن "قرار تحريك الساعة 10 ثوان إلى الأمام العام الجاري يرجع إلى حد كبير إلى غزو روسيا لأوكرانيا وزيادة خطر التصعيد النووي، فضلًا عن التهديدات المستمرة التي تشكلها أزمة المناخ وانهيار المعايير والمؤسسات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بالتهديدات البيولوجية مثل جائحة كورونا".
وأشارت راشيل برونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية للنشرة في البيان: "نحن نعيش في زمن خطر غير مسبوق، ووقت ساعة القيامة يعكس هذا الواقع".
وأضافت: "أنه قرار يتخذه خبراؤنا على محمل الجد، و لدى حكومة الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو وأوكرانيا قنوات متعددة للحوار. لذا نحث القادة على استكشاف هذه القنوات جميعًا بأقصى قدرتهم من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".
ما "ساعة يوم القيامة؟"
تأسست الساعة على يد مجموعة من علماء الذرة، الذين عملوا في "مشروع مانهاتن" وهو الاسم الرمزي لتطوير القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي الأصل تم تصميم المنظمة لقياس التهديدات النووية، ولكن في عام 2007 اتخذت النشرة قرارًا بإدراج تغير المناخ في حساباتها.
وعلى مدار الثلاثة أرباع الأخيرة من القرن الماضي، تغير وقت الساعة وفقًا لمدى اقتراب الجنس البشري من الدمار الشامل. في بعض السنوات يتغير الوقت، وفي سنوات أخرى لا يتغير.
ووفقا للشبكة لم تصل الساعة مطلقًا إلى منتصف الليل، فيما تأمل برونسون ألا يحدث ذلك أبدًا قائلة: "عندما تكون الساعة في منتصف الليل، فهذا يعني أن هناك نوعًا من التبادل النووي أو تغير مناخي كارثي بدأ يقضي على البشرية. لا نريد حقًا الوصول إلى هناك".