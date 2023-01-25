"ساعة القيامة" تتسارع مع تصاعد التوتر النووي



"ساعة القيامة" مصطلح يشير إلى موعد حدوث دمار شامل في الكرة الأرضية، بسبب اندلاع حرب نووية، والتي تم إنشاؤها قبل نحو 76 عامًا.

وتم ضبط الساعة على 90 ثانية حتى منتصف الليل يوم الثلاثاء، وهو اقرب موعد على الإطلاق وفقًا لنشرة علماء الذرة الأمريكية التي أنشأت الساعة في عام 1947.

ويمثل منتصف الليل اللحظة التي سنجعل فيها الأرض غير صالحة للسكنى للبشرية بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التي أوضحت أنه من عام 2020 إلى عام 2022 ، تم ضبط الساعة على 100 ثانية حتى منتصف الليل.

وقالت الشبكة: "لم يتم تصميم الساعة لقياس التهديدات الوجودية بشكل قاطع، ولكن بدلاً من ذلك لإثارة النقاش حول الموضوعات العلمية الصعبة مثل تغير المناخ".

وأوضحت نشرة علماء الذرة الأمريكية في بيان صحفي، أن "قرار تحريك الساعة 10 ثوان إلى الأمام العام الجاري يرجع إلى حد كبير إلى غزو روسيا لأوكرانيا وزيادة خطر التصعيد النووي، فضلًا عن التهديدات المستمرة التي تشكلها أزمة المناخ وانهيار المعايير والمؤسسات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بالتهديدات البيولوجية مثل جائحة كورونا".