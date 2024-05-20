المشاهد الأولى من موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني (فيديو)

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، العثور على الموقع الذي قالت إن طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، تحطمت فيه.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم العثور على بعض أجزاء من حطام الطائرة، في حين تواصل فرق الإنقاذ تحركها نحو الموقع المذكور للتحقق من الوضع.

ويظهر من الصور والمقاطع المتداولة، التي التقطتها فرق الإنقاذ، أن الحطام عثر عليه في منطقة جبلية منخفضة تتميز بتضاريس وعرة.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أفاد، في وقت سابق، بأن طائرة مسيّرة تركية رصدت "إحداثيات الحادث" وأبلغت فرق الإنقاذ الإيرانيّة بها.