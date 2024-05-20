المشاهد الأولى من موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني (فيديو)
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، العثور على الموقع الذي قالت إن طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، تحطمت فيه.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه تم العثور على بعض أجزاء من حطام الطائرة، في حين تواصل فرق الإنقاذ تحركها نحو الموقع المذكور للتحقق من الوضع.
ويظهر من الصور والمقاطع المتداولة، التي التقطتها فرق الإنقاذ، أن الحطام عثر عليه في منطقة جبلية منخفضة تتميز بتضاريس وعرة.
وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أفاد، في وقت سابق، بأن طائرة مسيّرة تركية رصدت "إحداثيات الحادث" وأبلغت فرق الإنقاذ الإيرانيّة بها.
من جهتها، قالت وكالة "رجا نيوز" الإيرانية، إنه "لسوء الحظ، لم ترد حتى الآن أي تقارير عن اكتشاف أشخاص أحياء بواسطة طائرات بدون طيار حول المروحية، لكن عملية البحث والإنقاذ مستمر".
وزعمت الوكالة أن "مقتل جميع ركاب المروحية بات أمراً مؤكداً وبانتظار الإعلان الرسمي".
من جهته، قال قائد "فيلق عاشوراء" سنصل إلى المروحية بعد دقائق قليلة ولا يمكن حتى الآن تأكيد أي شيء حول مصير المروحية وركابها".