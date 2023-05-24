من هو المرشح الأمريكي الجديد رونالد ديسانتيس؟

يقترب المرشح الأمريكي رونالد ديسانتيس من مقعد الرئاسة، حيث ينافس كعضو في الحزب الجمهوري، وهو سياسي وضابط عسكري سابق يشغل منصب الحاكم 46 لولاية فلوريدا منذ العام 2019.

كما كان عضوا في مجلس النواب من العام 2013 وحتى 2018.

وفي العام 2022، اختير ديسانتيس في القائمة السنوية لـ"التايمز" لأكثر 100 شخص نفوذا في العالم.

ولد ديسانتيس في منطقة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية في 14 سبتمبر/ أيلول العام 1978، لوالدين ينحدران من أصول إيطالية، حيث ولد جميع أجداده في الجنوب الإيطالي، قبل هجرتهم إلى الولايات المتحدة.

قضى المرشح الأمريكي معظم طفولته في فلوريدا، وتخرج من جامعة "ييل" وكلية الحقوق في جامعة هارفرد.

انضم في العام 2004 إلى البحرية الأمريكية وعمل كمستشار قانوني فيها، وشارك مع قوة المهام في غوانتانامو العام 2006، وفي العام 2007 تم إرساله إلى العراق.

بعد عودته من العراق، عينته وزارة العدل الأمريكية كمساعد خاص في المحاماة في مكتب المدعي العام الأمريكي في فلوريدا، وهو المنصب الذي شغله حتى تسريحه من الخدمة العسكرية في 2010.

تم انتخاب ديسانتيس لأول مرة لعضوية الكونغرس في العام 2012، وأعيد انتخابه في عامي 2014 و2016. وخلال فترة ولايته أصبح عضوا مؤسسا في "كتلة الحرية" وكان حليفا لدونالد ترامب.

ترشح لفترة وجيزة لمجلس الشيوخ الأمريكي في العام 2016، لكنه انسحب عندما سعى السناتور الحالي ماركو روبيو لإعادة انتخابه.

فاز ديسانتيس بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات حكام 2018 وهزم بفارق ضئيل المرشح الديمقراطي، عمدة تالاهاسي أندرو جيلوم، في الانتخابات العامة بنسبة 0.4%.

تزوج ديسانتيس من كاسي بلاك، مراسلة لقناة الجولف، والتي التقى بها في ملعب للجولف في جامعة شمال فلوريدا.

تزوج ديسانتيس، وهو كاثوليكي روماني، من كاسي في كنيسة صغيرة، ولديهما 3 أطفال.