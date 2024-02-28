أوكرانيا: نحتاج مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار شهريا

قال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، الأربعاء، إن بلاده تحتاج إلى مساعدات مالية خارجية بنحو ثلاثة مليارات دولار شهريا في 2024.

وبحسب "رويترز"، أضاف في بيان صدر عنه أن "استقرار الاقتصاد الكلي لأوكرانيا وسط الحرب مع روسيا كان ممكنا بفضل التدفق المستمر للمساعدات المالية الدولية من حلفاء كييف".

وأردف الوزير أن "استمرار الدعم المالي أمر على درجة بالغة من الأهمية هذا العام أيضا"، موضحا أنه "في 2024 ستبلغ الاحتياجات الشهرية للتمويل الخارجي نحو 3 مليارات دولار، لا يمكن التباطؤ في جذب التمويل من الخارج".