"نيويورك تايمز": لا مفر من الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

وأضافت الصحيفة أن حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، انضموا إلى زعماء العالم الآخرين في الضغط، مرارًا وتكرارًا، على نتنياهو لتجنب اتخاذ أي إجراء يمكن أن يزيد التوترات مع إيران التي أطلقت أكثر من 300 صاروخ وطائرة دون طيار على إسرائيل ليلة السبت/ الأحد الماضي، في تطور شكّل أول هجوم مباشر على إسرائيل.

لكن نتنياهو، بعد اجتماعه مع كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قال إن إسرائيل "ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها".

وأضاف نتنياهو على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن " الحلفاء قدموا كل أنواع الاقتراحات والنصائح التي يُقدرها، ومع ذلك ستتخذ الحكومة الإسرائيلية قراراتها بنفسها".