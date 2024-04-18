"نيويورك تايمز": لا مفر من الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني حتمي ولا مفر منه، رغم مناشدات الدبلوماسيين الأوروبيين، وحلفاء إسرائيل كافة.
وبحسب الصحيفة، سافر دبلوماسيون أوروبيون إلى إسرائيل لتوجيه نداء آخر لضبط النفس، ردًّا على الهجوم الجوي الذي شنته إيران، نهاية هذا الأسبوع، لكن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أقر بأن الانتقام الإسرائيلي يبدو حتميًّا.
وقال كاميرون: "من الواضح أن الإسرائيليين يتخذون قرارًا بالتحرك. نأمل أن يفعلوا ذلك بطريقة لا تؤدي إلا إلى أقل قدر ممكن من تصعيد الأمر".
وأضافت الصحيفة أن حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، انضموا إلى زعماء العالم الآخرين في الضغط، مرارًا وتكرارًا، على نتنياهو لتجنب اتخاذ أي إجراء يمكن أن يزيد التوترات مع إيران التي أطلقت أكثر من 300 صاروخ وطائرة دون طيار على إسرائيل ليلة السبت/ الأحد الماضي، في تطور شكّل أول هجوم مباشر على إسرائيل.
لكن نتنياهو، بعد اجتماعه مع كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قال إن إسرائيل "ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها".
وأضاف نتنياهو على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن " الحلفاء قدموا كل أنواع الاقتراحات والنصائح التي يُقدرها، ومع ذلك ستتخذ الحكومة الإسرائيلية قراراتها بنفسها".
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي في واشنطن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تضغط من أجل "رد دبلوماسي موحد" على الهجوم الإيراني. وتحث إسرائيل على تجنب "مزيد من التصعيد". لكنه أضاف أن "هذه القرارات يجب أن تتخذها إسرائيل كدولة ديمقراطية ذات سيادة".
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يدرسون مجموعة من الخيارات، من توجيه ضربة مباشرة إلى إيران، أو توجيه ضربة إلى هدف إيراني، مثل قاعدة للحرس الثوري في بلد آخر غير إيران، أو شن هجوم إلكتروني أو اغتيالات، لاستهداف إيران وإرسال رسالة واضحة إلى طهران، دون تصعيد كبير.