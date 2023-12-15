النيجر توافق على وضع جدول زمني للمرحلة الانتقالية

كشف وزير خارجية جمهورية التوغو، روبرت دوسي عن موافقة رئيس وزراء النيجر، علي محمد لامين، على إعداد جدول زمني للمرحلة الانتقالية في نيامي.

واستقبل رئيس وزراء النيجر الدبلوماسي التوغولي كممثل للرئيس فور غناسينغبي الذي اختارته قمة رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مع رئيس سيراليون، كوسطاء للمساعدة في الخروج من الأزمة في النيجر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة.

وقال الدبلوماسي التوغولي في تصريحات صحافية، إنه عقد جلسة عمل مثمرة مع لامين، مشيرًا إلى أن نظيره السيراليوني لم يتمكن من الحضور إلى نيامي بسبب "عائق".