إيران تكشف عن صاروخ "صياد" وتعلن تطوير منظومة باور للدفاع الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الاحد، الكشف عن صاروخ جديد يطلق عليه "صياد B4"، فيما تم الإعلان عن تحديث منظومة باور 373 للدفاع الجوي.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" إنه "بحق وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، وقائد القوة الجوية للجيش العميد علي رضا صباحي فرد ومجموعة من خبراء الصناعية الدفاعية، تم الكشف عن صاروخ صياد 4 بي".

وأضافت الوكالة أنه "تم أيضاً إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" المحدثة للدفاع الجوي التي يبلغ مداها أكثر من 300 كيلومتر"، مشيرة إلى أنه "تم بنجاح اختبار النظام المطوّر ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ صياد 4B بعيد المدى".

وتابع تقرير الوكالة الإيرانية أنه "تم في هذا الاختبار الكشف عن الهدف الدائري الثابت على مدى يزيد عن 450 كم بواسطة الرادار الأمثل لنظام باور 373 وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كم وتموتمت إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كم".

وعن خصائص صاروخ صياد 4B، أوضحت الوكالة أنه "صاروخ بعيد المدى يحتوي على وقود صلب وتم تقييمه تشغيليًا بالكامل لأول مرة"، لافتة إلى أنه "تم رفع مدى رادار الكشف في نظام باور 373 من 350 إلى 450 كم، وزاد نطاق رادار الاشتباك لهذا النظام من 260 إلى 400 كم".

وكانت القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، أعلنت أمس السبت، عن إطلاق صاروخ "قائم 100" الحامل للأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن عملية إطلاقه تمت بنجاح.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، فإن حامل الأقمار الصناعية هذا قادر على وضع أقمار صناعية تزن 80 كجم في مدارات أعلى من 500 كيلومتر من سطح الأرض.