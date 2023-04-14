الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على "فاغنر" بسبب أنشطتها في أوكرانيا

ومجموعة فاغنر، التي تقود المعارك الروسية للسيطرة على مدينتي باخموت وسوليدار الأوكرانيتين، سبق أن أدرجت في قائمة أخرى للمنظمات الخاضعة لعقوبات التكتل بتهمة انتهاكها حقوق الإنسان و"زعزعتها استقرار" بلدان في إفريقيا.

وأعلن المجلس الأوروبي، الذي يمثّل الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، أنّ الإدراج الجديد في قائمة العقوبات "يستكمل" الإدراج السابق.

واعتبر المجلس أنّ مجموعة فاغنر أضيفت من جديد إلى القائمة؛ "بسبب أفعال تقوّض أو تعرّض للخطر وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وأشار بيان المجلس إلى أنّ إدراج فاغنر مرّتين "يؤكّد البعد الدولي لأنشطة المجموعة وخطورتها كما وتأثيرها المزعزع للاستقرار في البلدان التي تنشط فيها".

كما أضاف المجلس إلى قائمة عقوباته وسيلة الإعلام الروسية "ريا فان" التابعة لمجموعة "باتريوت ميديا غروب"، التي يرأس مجلس أمنائها يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر".