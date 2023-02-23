بعد عام على الغزو الروسي.. تصويت أممي مرتقب بشأن السلام في أوكرانيا

عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي، تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس على قرار يدعو إلى سلام "عادل ودائم" في أوكرانيا، في نص تأمل كييف وحلفاؤها الحصول على أوسع دعم ممكن له.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في الجمعية العامة الأربعاء: "إنني أناشدكم: هذه لحظة حاسمة لإظهار الدعم والوحدة والتضامن".

وأضاف في اليوم الأول من المناقشات المكرسة لغزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير: "لم يكن الخط الفاصل بين الخير والشر واضحا في التاريخ الحديث كما هو اليوم، دولة تريد البقاء على قيد الحياة وأخرى تريد القتل والتدمير".

وتأمل أوكرانيا وحلفاؤها أن يحصل النص الذي سيطرح للتصويت في نهاية اليوم الثاني، على عدد أصوات يساوي على الأقل عدد الذين أيدوا قرارا في تشرين الأول/أكتوبر. وكانت 143 دولة صوتت حينذاك لصالح القرار الذي يدين ضم روسيا عددا من الأراضي الأوكرانية.

ويؤكد مشروع القرار غير الملزم "الحاجة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

كما يؤكد من جديد "التمسك" بـ"وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا" و"يطالب" بالانسحاب الفوري للقوات الروسية ويدعو إلى "وقف الأعمال العدائية".

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في هذا السلام، إذ انتقد الأربعاء "إهانة ضميرنا الجماعي" المتمثلة في غزو أوكرانيا. وقال إن "العواقب المحتملة لتصعيد النزاع خطر واضح وقائم حاليا"، في إشارة خاصة إلى المخاطر النووية.