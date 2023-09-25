روسيا تستدعي السفير البلغاري

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، استدعاء السفير البلغاري لدى موسكو أتاناس كريستين، وتقديم احتجاج رسمي له على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من صوفيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء سفير بلغاريا، أتاناس كريستين ووجه له احتجاج شديد اللهجة فيما يتعلق بطرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من بلغاريا تحت ذرائع كاذبة، بطريقة مهينة هو واثنين من رجال دين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا".

وأضاف البيان أن "هذا العمل الاستفزازي الجديد من جانب السلطات البلغارية، يندرج في إطار القالب الأوروبي الأطلسي بمحاربة النفوذ الروسي، وهو سيؤدي حتمًا إلى عواقب غير سارة في المقام الأول على المبادرين إليه".

وأكدت الخارجية: "إننا على قناعة تامة بأن مخططاتهم الموجهة لتقويض العلاقات الروحية والتقاليد الممتدة لقرون بين الشعبين الروسي والبلغاري ليس لها أي أفق ومصيرها الفشل".