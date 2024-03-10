مقتل ثلاثة مدنيين إثر قصف روسي شرق أوكرانيا

قُتل 3 مدنيين وأصيب 12 آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف روسي استهدف إحدى المناطق المأهولة، شرق أوكرانيا، وفقا لمسؤول محلي.

وقال حاكم منطقة دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين "خلال الليل، هاجم الروس دوبروبيليا (بلدة تبعد حوالي 45 كيلومترا عن الجبهة) بمسيّرات شاهد؛ وفي الصباح، عثر رجال الإنقاذ على جثتي شخصين تحت أنقاض منزل".

وأشار المسؤول، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إلى أن الجيش الروسي قصف بالمدفعية في وقت مبكر من صباح الأحد، بلدة تشاسيف يار الواقعة قرب الجبهة في منطقة دونيتسك، ما أدى إلى مقتل رجل يبلغ 66 عاما.

وأوضح فاديم فيلاشكين أن ثلاثة صواريخ روسية من طراز إس-300 ضربت أيضا بلدة ميرنوغراد في منطقة دونيتسك، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا، فيما ألحقت تلك الضربات أضرارا بتسع بنايات سكنية.

ومن جهتها، أعلنت قوات كييف الجوية الأحد أنها أسقطت 35 من أصل 39 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" فوق 10 مناطق في وسط أوكرانيا وجنوبها.

وفي روسيا، قُتلت امرأة الأحد في قصف أوكراني استهدف قرية تقع على بعد عشرة كيلومترات من الحدود، حسبما أفاد مسؤول محلي.