ترامب في مواجهة هيلي.. عيون الجمهوريين على نيو هامبشاير

تعد انتخابات ولاية "نيو هامبشاير" مهمة وحاسمة في تحديد مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، وفق ما أفاد تقرير إخباري.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي سيطر، الأسبوع الماضي، على المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا يأمل بأن يواصل هذا الزخم نحو الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي ستُجرى، يوم الثلاثاء، في نيو هامبشاير.

وأضاف أن ناخبي الولاية يميلون إلى أن يكونوا أكثر وسطية من الناخبين الجمهوريين المسيحيين الإنجيليين الأكثر تحفظًا في ولاية أيوا.

ويمكن للناخبين المستقلين أيضًا أن يقرروا ما إذا كانوا سيصوتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أو الديمقراطي في نيو هامبشاير.