بعد عملية "حرميش".. نتنياهو يدعو لمحاسبة كل من يهدد أمن الإسرائيليين
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إلى محاسبة كل من يهدد أمن المواطنين الإسرائيليين، في إشارة إلى من يقوم بعمليات مسلحة ضد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال نتنياهو، في بيان أصدره مكتبه: "وصل الأمن الإسرائيلي سابقًا إلى كل مخرب بعد كل اعتداء إرهابي وستفعل ذلك في هذه المرة أيضًا"، في إشارة إلى عملية "حرميش" التي أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي.
وقُتل إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بنيران فلسطينية قرب مستوطنة شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصدر طبي والجيش الإسرائيلي، وقال مجلس المستوطنات إن القتيل هو المستوطن مئير تماري (32 عامًا) وهو من سكان "حرميش" التي يقطنها منذ 4 سنوات.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن هجوم قرب مستوطنة "حرميش" التي تقع قرب مدينة جنين، فيما تواصل عناصره البحث عن منفذي العملية.
ومن جانبها، تبنّت الهجوم كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح الفلسطينية.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية داهمت بلدة باقة الشرقية المجاورة لمكان العملية، واعتقلت قوات أخرى شابًا في طولكرم بعد مداهمة سريعة.
ومن جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، على الجهود المبذولة لتحديد "مكان المسؤولين عن الهجوم"، مشيرًا إلى أنه "سيجري تقييمًا للوضع مع كبار المسؤولين في الوزارة".
وقام وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بتفقد مكان العملية عند مدخل مستوطنة "حرميش"، وصرح بأن "إسرائيل ستواصل القيام بكل ما هو مطلوب لمحاربة الإرهاب وتقديم الإرهابيين للعدالة".
وأوضح بن غفير، بأنه "سيعمل كل ما بوسعه لتمرير مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام لوقف العمليات ضد الإسرائيليين".
كما نظم مستوطنون من سكان "حرميش" ومستوطنة "مفو دوتان "مظاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، قرب موقع العملية احتجاجًا على مقتل المستوطن مئير تماري.