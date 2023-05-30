بعد عملية "حرميش".. نتنياهو يدعو لمحاسبة كل من يهدد أمن الإسرائيليين

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إلى محاسبة كل من يهدد أمن المواطنين الإسرائيليين، في إشارة إلى من يقوم بعمليات مسلحة ضد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو، في بيان أصدره مكتبه: "وصل الأمن الإسرائيلي سابقًا إلى كل مخرب بعد كل اعتداء إرهابي وستفعل ذلك في هذه المرة أيضًا"، في إشارة إلى عملية "حرميش" التي أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي.

وقُتل إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بنيران فلسطينية قرب مستوطنة شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصدر طبي والجيش الإسرائيلي، وقال مجلس المستوطنات إن القتيل هو المستوطن مئير تماري (32 عامًا) وهو من سكان "حرميش" التي يقطنها منذ 4 سنوات.