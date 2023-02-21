مع تأهب موسكو وكييف لجولة الربيع.. بايدن يحشد الحلفاء في وارسو لدعم أوكرانيا

يؤكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، على دعم بلاده التام لأوكرانيا، مع اقتراب الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وبحسب أسوشيتد برس، من المقرر أن يتشاور بايدن مع حلفاء من الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في بولندا اليوم مع اقتراب الغزو الروسي لأوكرانيا نحو مرحلة أكثر تعقيدًا.

تعزيز الوحدة

وبعد قيامه بزيارة غير معلنة إلى كييف، شق بايدن طريقه إلى وارسو يوم الاثنين في مهمة لتعزيز الوحدة الغربية حيث تستعد كل من أوكرانيا وروسيا لشن هجمات الربيع.

وقال بايدن أثناء وقوفه مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في كييف قبل مغادرته إلى بولندا: "اعتقدت أنه من المهم ألا يكون هناك أي شك، على الإطلاق، بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في الحرب.. لقد صمد الشعب الأوكراني بطريقة لم يفعلها سوى قلة من الناس في الماضي".