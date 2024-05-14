"الصحة العالمية" تدين مقتل أحد موظفيها بغزة وتعتبره "فاجعة"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه "فجع" عندما علم بمقتل عامل إغاثة أممي وإصابة آخر في قطاع غزة.

وأضاف غيبريسوس، في منشور على حسابه عبر منصة (إكس)، لقد "فجعنا عندما علمنا بمقتل عامل إنساني أممي وإصابة آخر في قطاع غزة".

وشدد المسؤول الأممي على أن "عددًا كبيرًا جدًّا من المدنيين والإنسانيين دفعوا ثمن الحرب". كما طالب غيبريسوس بوقف إطلاق النار والعمل من أجل السلام.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة لمراسل الأناضول، بوصول جثمان سائق أجنبي، ومواطنة أجنبية مصابة، يعملان في منظمة الصحة العالمية بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارتهما شرق رفح.

وأوضح شهود عيان، أن القتيل يعمل سائقًا للسيارة التي تم استهدافها بنيران الجيش الإسرائيلي.