واشنطن بوست: أمريكا تعيش المرحلة الأكثر اضطرابًا في تاريخها

تشهد الولايات المتحدة أجواء متوترة بفعل أزمات داخلية وخارجية، في مرحلة تعد الأكثر اضطرابًا في تاريخ البلاد، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وقالت الصحيفة إنه "لا راحة للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل القريب"، مؤكدة أن الأمريكيين حاليًّا يعيشون "كمن يسير على الجمر وتتقاذفه الأزمات".

وبحسب الصحيفة، فقد كان الربيع الحالي مشتعلًا بأسوأ الطرق، مشيرة إلى أكبر حركة احتجاجية في الحرم الجامعي في القرن الحادي والعشرين، وأول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق، وبعض قوانين الإجهاض الأكثر تقييدًا في البلاد.

وفوق كل ذلك، قالت الصحيفة إن هناك حربين، في غزة وأوكرانيا، تهزان العالم.

ورأت الصحيفة أن الأمريكيين اندفعوا تحت سحابة من الفوضى التي يبدو أنها تتكاثف مع كل تنبيه للأخبار العاجلة، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنه في عام انتخابي مليء بالخلافات والعواقب، يبدو أنه لا يوجد أي ارتياح في المستقبل.