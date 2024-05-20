تراب محمدي
تراب محمديمتداولة
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تعيين حاكم جديد لمحافظة أذربيجان الشرقية في إيران

أعلن وزير الداخلية الإيراني اللواء أحمد وحيدي، الاثنين، تعيين تراب محمدي قائماً بأعمال حاكم محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب البلاد.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، فقد أصدر وحيدي مرسوماً عين بموجبة تراب محمدي قائما بأعمال حاكم أذربيجان الشرقية بدلاً من مالك رحمتي الذي لقي مصرعه جراء تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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وتراب محمدي كان يتولى قبل هذا القرار منصب النائب السياسي والأمني والاجتماعي لحاكم محافظة أذربيجان الراحل مالك رحمتي.

إيران

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