"الصحة العالمية" تدعو إلى تحرك فوري لمنع ارتكاب "إبادة" في تيغراي

استنكر مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، الوضع المزري في منطقة تيغراي التي تمزقها الحرب في شمال إثيوبيا، منبها إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لمنع ارتكاب "إبادة".

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف، إن "العالم لا يولي اهتماما كافيا"، مشددا على أن "المجال ضيق للغاية لمنع إبادة جماعية في تيغراي".

وأشار المسؤول الأممي المتحدر من هذه المنطقة إلى أن "الهجمات المتعمدة ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية ترقى إلى جرائم حرب".

وأضاف: "أحث المجتمع الدولي ووسائل الإعلام على إيلاء هذه الأزمة الاهتمام الذي تستحق"، كاشفا أن العديد من أفراد عائلته ما زالوا في هذه المنطقة.

وأكد بتأثر شديد: "نعم، أنا من تيغراي، ونعم هذا يمسني شخصيا، ولا أدعي غير ذلك.. ولكن عملي يقضي بلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الأزمات التي تهدد صحة الناس، أينما وجدوا".

وقال: "يموت الأطفال كل يوم بسبب سوء التغذية، لا توجد أي خدمة لمرض السل وفيروس نقص المناعة المكتسبة والسكري وارتفاع ضغط الدم وجميع الأمراض التي يمكن علاجها في أي مكان آخر في العالم، ولكنها في تيغراي أصبحت الآن ترادف الحكم بالموت".

في 24 آب/ أغسطس، بعد هدنة استمرت خمسة أشهر أعطت الأمل في إجراء مفاوضات، استؤنف القتال في شمال إثيوبيا.