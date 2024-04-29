صحيفة ألمانية تحذر من أنشطة إيرانية للالتفاف على العقوبات

واقعة الشيك

وأشارت الصحيفة إلى أن عباس علي آبادي لا يزال يتحكم في أنشطة شركة "مبنى أوروبا" حتى بعد استقالته من إدارة الشركة، عقب تعيينه وزيرًا في الحكومة الإيرانية الحالية، لافتة إلى آبادي يعمل على التنسيق بين أنشطة الشركة وبين مؤسسة القدس الرضوية، وهي إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية الخاضعة لإشراف مباشر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وكشفت صحيفة "بيلد" أن أحد الأنشطة المشبوهة للشركة الإيرانية تكمن في تحويل مبالغ مالية دون إخطار السلطات الألمانية، منها واقعة تعود لرصد شيك بمبلغ 54 مليون يورو، كان بحوزة أحد مسؤولي الشركة المدعو "طماسب مظاهري"، وذلك أثناء مروره بمطار "دوسلدورف".

ولفتت الصحيفة إلى أن إيران برّرت واقعة الشيك المذكور بأنه يتعلق بتكاليف إنشاء عقارات إيرانية في دولة فنزويلا؛ ما أثار شكوك السلطات الألمانية حول طبيعة نشاط الشركة النفطية الإيرانية ومعاملاتها المالية.